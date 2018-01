Shell anuncia concorrentes O Prêmio Shell anunciou a lista de indicados do segundo semestre de 2011. Prometheus - A Tragédia do Fogo e Cine Camaleão - A Boca do Lixo são os recordistas, com três indicações cada um. A homenagem especial desta edição da premiação será prestada a Mariangela Alves de Lima pelos seus 40 anos dedicados à crítica e à pesquisa do teatro brasileiro. Os indicados nesta segunda etapa concorrem com os escolhidos no primeiro semestre, compondo a lista de finalistas da edição. Em agosto de 2011, foram divulgados os indicados do primeiro semestre. O espetáculo Luis Antonio - Gabriela recebeu o maior número de indicações.