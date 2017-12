Sheila Leirner e Carlos Vergara vencem prêmio da ABCA

A Associação Brasileira de Críticos de Arte divulgou os vencedores de seu prêmio. Verônica Stigger venceu pela exposição Maria Martins: Metamorfoses; o Centro Inhotim levou o Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade; a mostra Waldemar Cordeiro: Fantasia Exata ficou com o Prêmio Paulo Mendes de Almeida; pelo trabalho de difusão, será premiado o Canal Arte1; Jacob Klintowitz foi escolhido entre os críticos; Raul Córdula, entre os pesquisadores; Daniel Senise ficou com o Prêmio Mario Pedrosa; Antonio Amaral receberá o Prêmio Ciccillo Matarazzo; Sheila Leirner, colaboradora do Estado, será contemplada pela trajetória como crítica e Carlos Vergara, pelo conjunto da obra.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::