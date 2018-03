Shawlin lança disco em shows no Sesc Pinheiros O Sesc Pinheiros apresenta na sexta-feira, às 18 horas, e no sábado, às 20 horas, o show de lançamento do disco "Orquestra Simbólica", do rapper carioca Shawlin. As apresentações terão a participação especial de Arthur Verocai, instrumentista, compositor e arranjador que trabalhou nos festivais de música da década de 1960 e fez arranjos para discos e shows de músicos como Jorge Ben Jor, Elizeth Cardoso, Gal Costa e Erasmo Carlos. Os ingressos variam de R$ 6 a R$ 24. Ao lado de Shawlin, também participam Black Alien, Juju Gomes, Papatinho e Renato Biguli. O Sesc Pinheiros fica na Rua Paes Leme, 195. Mais informações pelo tel. (011) 3095-9400. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.