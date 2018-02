Sharon Stone vai a Dubai arrecadar US$1 mi para combate à Aids A atriz Sharon Stone espera conseguir mais de 1 milhão de dólares para financiar pesquisas de combate à Aids durante um leilão em Dubai. O objetivo é promover conscientização sobre os riscos do vírus mortal, que ainda é um tabu no mundo árabe. O Cinema Contra Aids, campanha liderada por artistas para levantar fundos para a luta anti-Aids, acontece junto com o Festival Internacional de Filmes de Dubai. Vestida com um longo preto de cetim e uma estola de pele lilás, a atriz posou para fotógrafos antes de iniciar o leilão em nome da Fundação Americana para Pesquisas de Aids (amfAR, na sigla em inglês). "Neste momento já estamos com 800 mil dólares, então sabemos certamente que vamos terminar com mais de um milhão, e isso já é bom", declarou Stone. Os eventos do programa Cinema Contra Aids já arrecadaram mais de 30 milhões de dólares para pesquisas relacionados à Aids desde 1993.