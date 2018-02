Sharon Osbourne faz mastectomia dupla, diz revista

Sharon, de 60 anos, disse à publicação que a decisão foi fácil.

"Logo que eu descobri que tinha um gene do câncer de mama, eu pensei: 'As probabilidades não estão a meu favor' ", disse em comentários que também foram publicados no tabloide Daily Mirror.

"Eu já tive câncer antes e eu não quis viver com a dúvida: decidi tirar tudo fora, e fazer uma mastectomia dupla."

Sharon, que colocou a excêntrica vida de sua família sob os holofotes com a série de reality show "The Osbournes", disse que ela não queria passar o resto da sua vida com uma "sombra me seguindo".

"Eu quero estar por aqui por um bom tempo e ser avó de Pearl", acrescentou, referindo-se à primeira filha de seu filho Jack.

"Eu nem pensei nos meus seios de forma nostálgica, eu só queria poder viver minha vida sem ter medo o tempo todo. Não é algo como 'sintam pena de mim', foi uma decisão que eu tomei que me liberou deste peso que eu estava carregando."

Sharon ficou em maior evidência ao aparecer como jurada no famoso programa de talentos "The X Factos" e "America's Got Talent". Ela é casada com o cantor de Heavy Metal Ozzy Osbourne.

(Reportagem de Mike Collett-White)