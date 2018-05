Shaolin tem alta do Hospital das Clínicas em SP

O humorista Shaolin recebeu alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, na sexta-feira, 10, em "estado mínimo de consciência e clinicamente estável". Segundo a assessoria de imprensa da instituição, ele continuará o tratamento de reabilitação em Campina Grande, na Paraíba.

Francisco Josenilton Veloso, de 39 anos, conhecido como Shaolin, sofreu um acidente de carro em janeiro deste ano na BR 230 na cidade de Campina Grande. O veículo foi atingido por um caminhão no acostamento da estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido causado pelo motorista do caminhão, que estaria na contramão.

Shaolin foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo no dia 27 de janeiro, onde ficou internado por 145 dias.

O humorista trabalha no programa Tudo é Possível, de Ana Hickmann, na Rede Record. Ele também já passou pelo Domingão do Faustão, A Praça É Nossa e Show do Tom.