Shaolin está em coma induzido

O comediante Francisco Josenilton Veloso, o Shaolin, segue internado em estado grave na UTI do Hospital Antonio Targino, em Campina Grande, interior da Paraíba.

Ele está em como induzido, mas reage bem, segundo Francisco de Assis, um de seus assessores. "Ele está mexendo a mão, já tossiu. Os médicos dizem que ele está reagindo bem", diz. Shaolin respira sem a ajuda de aparelhos.

O comediante, que trabalha para a TV Record, sofreu um grave acidente, à 0h40 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 19, ao bater o carro, um Pajero preto, placas MOW 9928, lateralmente contra um caminhão, placas MNB 8118, de Sapé (PB), na Alça Sudoeste da BR-230, próximo ao lixão, na região do Mutirão, em Campina Grande (PB), a 130 quilômetros da capital João Pessoa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não se sabe ainda a causa do acidente. Não chovia naquele momento e o motorista do caminhão - que estava vazio - fugiu do local abandonando o veículo. Funcionários do Hospital Regional de Campina Grande, para onde o humorista foi levado pelos bombeiros, afirmaram que Francisco chegou à unidade médica com traumatismo craniano grave e o braço esquerdo praticamente amputado.

Francisco foi transferido por uma ambulância para o Hospital Antonio Targino, especializado em atendimento a vítimas de acidentes. Ao chegar com o artista no Hospital Regional, a equipe de resgate disse aos médicos que o humorista estava sozinho no carro no momento do acidente. No Hospital Antonio Targino, uma equipe formada por neurologistas, ortopedistas e vasculares realizou a cirurgia, que durou cerca de três horas e terminou por volta das 4 horas (horário Brasília) desta quarta-feira, 19.

Os médicos conseguiram salvar o braço do humorista, evitando a amputação. 'Shaolin' continua internado em estado grave na UTI. O artista já participou de programas da televisão brasileira, como "Domingão do Faustão", "A Praça É Nossa", "Show do Tom" entre outros. Atualmente, faz parte do "Tudo é Possível" programa de entretenimento apresentado por Ana Hickmann. O humorista passava férias na Paraíba e estava em cartaz no estado com o espetáculo "Lula de Férias".