Shania Twain se casa com suíço em Porto Rico

A cantora Shania Twain, de 45 anos, e o executivo suíço Frederic Thiebaud se casaram no por-do-sol de 1º de janeiro, na ilha de Porto Rico. Estavam presentes 40 convidados, entre familiares e amigos próximos. A informação é do site oficial da cantora.

A canadense chegou à cerimônia com o seu filho de nove anos, Eja, fruto do matrimônio com o produtor Robert "Mutt" Lange, de quem ela se divorciou em 2010, depois de dois anos separados e 14 de matrimônio.

Twain, que prepara no momento uma série para o canal de Oprah Winfrey, teve o disco Come On Over considerado como o mais vendido de todos os tempos por uma cantora feminina. É, também, o álbum de música country mais vendido da história.

A noiva usou joias Lorraine Schwartz, sapatos Calvin Klein e comprou seu vestido em uma pequena boutique em Lausanne, Suíça, divulgou o site de Shania.