Shakira pede mosquiteiros e vacinas em chá de bebê beneficente

NOVA YORK - A cantora Shakira e o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué pediram aos fãs que doem redes antimosquito e vacinas para as crianças mais pobres do mundo num chá de bebê via internet que marca a chegada do primeiro filho do casal.

A pop star colombiana de 35 anos, que é embaixadora honorária do Unicef, e o zagueiro do Barcelona disseram nesta quarta-feira que criaram uma "sala de estar virtual" para a compra de itens vitais a serem distribuídos para crianças e comunidades em algumas das regiões mais pobres do mundo.

A cantora não anunciou a data prevista para o parto, mas postou fotos recentes indicando que o bebê deve nascer ainda neste mês.

"Para comemorar a chegada do nosso primeiro filho, esperamos que, em nome dele, outras crianças menos privilegiadas no mundo possam ter suas necessidades básicas cobertas por meio de presentes e doações", disse o casal ao anunciar o programa "Presentes Inspirados".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os itens disponíveis incluem desde mosquiteiros de US$ 5, que protegem bebês contra a malária, e vacinas contra a pólio para 17 crianças, ao preço de US$ 10, até uma alimentação terapêutica de US$ 110 à base de amendoim, produto mais caro da lista, para crianças gravemente desnutridas.

O chá de bebê virtual pode ser acessado no site http://uni.cf/baby.