Shakira lança campanha do Unicef contra violência A cantora colombiana Shakira lançou uma campanha do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) que visa a redução da violência em El Salvador. Shakira, que é embaixadora da Boa Vontade do Unicef, pronunciou um discurso onde pediu aos jovens que procurem a ajuda do organismo ou de outras instituições para encontrar o caminho da reabilitação. O ato oficial de lançamento da campanha foi realizado na noite deste domingo no Palácio dos Esportes de San Salvador, com a presença da vice-presidente da república, Ana Vilma de Escobar, e da representante do Unicef no país, Miriam de Figueroa. Mais de oito mil crianças e adolescentes, que pela tarde tinham participado da "Caminhada pela Paz" nas ruas da capital, também estavam presentes no ato. A cantora pediu aos pais que não recorram à violência para educar seus filhos, e afirmou que os jovens devem acreditar que existe esperança para um mundo melhor. Figueroa explicou que a campanha procura reduzir os níveis de violência no país, principalmente nos lares e nas escolas. Segundo diversas fontes, El Salvador é um dos países com mais casos de violência na América Latina, e cerca da metade de sua população, de 6,7 milhões de pessoas, é formada por crianças e jovens. De acordo com o Unicef, existem no país entre 60 e 65 mil jovens que pertencem a gangues ou estão vinculadas a elas.