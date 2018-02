Shakira lança álbum bilíngue

Os fãs de Shakira já podem comprar o novo álbum da cantora, Sale el Sol, com 12 faixas em inglês e espanhol, entre elas, o sucesso "Waka Waka", tema da Copa do Mundo da África do Sul.

"Estou muito contente com o novo álbum, porque me lembra diferentes fases e períodos da minha carreira", disse a cantora em comunicado da gravadora Epic.

"Foi muito interessante fazer o CD, com o qual me conectei comigo mesma e com a minha sensibilidade. É introspectivo, mas ao mesmo tempo muito alegre", afirmou Shakira, que está em turnê mundial com vários locais esgotados.

O disco inclui tanto temas românticos, como rock, sem esquecer do gênero tropical, que mistura ritmos como o merengue e o reguetón em "Loca", "Rabiosa" e "Addicted to You".

Shakira conta com artistas convidados, como a dupla porto-riquenha Calle 13 no Hip-Hop "Gordita", o dominicano El Cata e o britânico Dizzee Rascal nas versões em espanhol e inglês, respectivamente, de "Loca", e o cubano Pitbull em "Rabiosa". O músico e produtor argentino Gustavo Cerati participou de "Tu Boca", "Devoción" e "Mariposas".

"Sale el Sol" chega ao mercado depois do aclamado disco "She Wolf" em 2009, e do CD duplo "Fijación Oral Volume 1" e "Oral Fixation, Volume 2" em 2005, que juntos venderam mais de 12 milhões de cópias no mundo.