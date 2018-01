Shakira entra na campanha por solidariedade ao Haiti

A cantora e compositora colombiana Shakira fez na quarta-feira um apelo à solidariedade internacional e pediu doações para ajudar milhares de vítimas do devastador terremoto desta semana no Haiti.

O presidente René Préval estima que o sismo de magnitude 7,0 tenha matado dezenas de milhares de pessoas, além de destruir escolas, hospitais, casas e até o palácio presidencial do país, o mais pobre das Américas.

A popular cantora disse que a solidariedade aos haitianos, manifestada na forma de doações, será fundamental para a reconstrução do país.

"A destruição e perda de vidas no Haiti nos faz rever o que é realmente importante. Esse país tão pequeno sofreu muito recentemente, muito mais do que uma nação possa suportar. Não posso imaginar como a devastação afetou a já debilitada infraestrutura do país", disse ela em nota.

"O povo haitiano precisa de nossa ajuda imediatamente", disse Shakira, que pediu que a ajuda e as doações sejam canalizadas para a Unicef (órgão da ONU para a infância) e a fundação mantida pelo cantor de origem haitiana Wyclef Jean.

"Amo o Haiti, e meus pensamentos e orações estão com o povo haitiano nestes momentos. Devemos atuar de imediato e ajudar na recuperação desse grande país", disse Shakira, artista pop conhecida por seu envolvimento em questões sociais.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)