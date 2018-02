Shakira embolsa US$ 3 milhões em shows privados em Moscou

A cantora colombiana Shakira passou o fim de semana em Moscou e durante a estada na capital russa teria embolsado US$ 3 milhões por dois shows particulares, segundo o jornal Komsomolskaia Pravda. Shakira cobrou US$ 2 milhões para fazer a célebre dança do ventre e interpretar sete canções no casamento de um rico empresário russo, informa o jornal na edição desta segunda, 3. Além disso, Shakira cantou em uma festa privada no clube Ópera por causa do aniversário de um homem de negócios chamado Maksim, que ela presenteou com um violão e seu autógrafo, segundo o Pravda. Pela apresentação na festa do aniversário, a colombiana pediu US$ 1 milhão, afirma o jornal, acrescentando que Shakira proibiu categoricamente o registro em fotos e gravações de vídeos. No entanto, pelo menos um dos convidados da festa a gravou com seu telefone celular e a imagem aparece reproduzida no Pravda. A cantora visitou Moscou acompanhada do namorado, Antonio de la Rúa, filho do ex-presidente da Argentina Fernando de la Rúa. Segundo o jornal russo, os dois praticamente não saíram do quarto do hotel. A colombiana, intérprete de sucessos como Hips Don't Lie e Estoy Aquí, deixou a capital russa com a promessa de voltar nos próximos meses.