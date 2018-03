Shakira elogia políticas chilenas de proteção à infância

A artista e a presidente do Chile, Michelle Bachelet, se reuniram antes do início da 19a. Cúpula Iberoamericana em Portugal, que discute a necessidade de investir na inovação e no conhecimento para fomentar um crescimento sustentável.

A Fundação América Latina em Ação Solidária (ALAS) - concebida por Shakira e apadrinhada pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez, entre outros - busca uma cobertura universal de educação, saúde e nutrição das crianças latino-americanas de até seis anos.

"O modelo do Chile de Bachelet é um verdadeiro exemplo, já que tem os mais altos indicadores de investimento na primeira infância", disse Shakira depois da reunião.

"As crianças de zero a seis anos são a população mais vulnerável da América Latina e na América Latina há 35 milhões de crianças sem nenhuma proteção do Estado", concluiu.