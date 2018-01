Shakira divulga primeira foto do rosto de seu filho com Piqué

MADRI - A cantora Shakira publicou nesta segunda-feira, 4, a primeira fotografia de seu filho, Milan Piqué Mebarak, com uma imagem na qual aparece junto com seu pai, o jogador Gerad Piqué, e que foi divulgada através do site do chá de bebê virtual que organizou junto com a Unicef.

Shakira divulgou através de seu perfil no Twitter a seguinte mensagem: "Visite a página @Unicef #babyshower para ver a primeira foto de meus dois anjos e ajudar crianças desfavorecidas".

Na imagem divulgada através desta página, o jogador do Barcelona aparece dando um beijo com delicadeza na bochecha do pequeno Milan.

O casal decidiu divulgar deste modo a primeira imagem do rosto de Milan, nascido no dia 22 de janeiro, depois que seu pai publicou uma imagem de seus pés calçados com tênis customizados com seu nome.