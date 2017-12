Sgt. Pepper´s 40 anos, em site dos Beatles e regravação

Sgt. Pepper´s, considerado um dos melhores discos de todos os tempos, foi certa vez descrito por um crítico como "um momento decisivo na história da civilização Ocidental". O site oficial dos The Beatles comemora os 40 anos do lançamento do disco, em 1.º de junho de 1967, com fotos, a história, as músicas. Músicos contemporâneos gravaram suas próprias versões de músicas do clássico Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, para marcar a data. Oasis, Razorlight, Kaiser Chiefs, Bryan Adams e o The Magic Numbers estão entre os que participaram do projeto de uma das rádios da BBC. Geoff Emerick - o engenheiro de som encarregado das sessões originais em 1967 - participou do projeto usando o mesmo equipamento da época. As sessões de gravação começam a ser transmitidas neste sábado, 2, pela Radio 2 da BBC. O programa, que também entrevista os grupos que participaram, tem duas partes. Influência Geoff Emerick usou o equipamento analógico de quatro faixas, o original usado em 1967, para demonstrar que as técnicas usadas na gravação de Sgt Pepper´s, no estúdio Abbey Road, em Londres. Bryan Adams gravou a faixa título e afirmou que o álbum foi um dos mais "influentes" já lançados e que ele "ainda se sente atraído por estas canções". "Aquelas canções daquele álbum são trabalhadas de uma forma bela, gravadas de uma forma bela e nunca conseguiremos chegar perto disso", afirmou. Razorlight gravou a música With a Little Help From My Friends e a banda The Magic Numbers gravou She´s Leaving Home. Getting Better foi regravada pelo Kaiser Chiefs. "Acredito que, pelo fato de que você tinha que trabalhar muito mais para isto, os resultados foram muito mais surpreendentes", disse o vocalista do Kaiser Chiefs, Ricky Wilson. Cães Outra rádio da BBC também comemorou os 40 anos do lançamento do álbum dos Beatles tentando desvendar alguns mitos que cercam o Sgt. Pepper´s. Uma equipe foi ao Abrigo Para Cães de Battersea para descobrir se é verdadeiro o mito de que os Beatles incluíram sons audíveis apenas para cães no álbum. Também foi feita uma entrevista com Lucy Vodden, colega de escola do filho de John Lennon, e a principal inspiração para a canção Lucy in the Sky With Diamonds. Lennon disse que a música Lucy in the Sky with Diamonds foi inspirada em um retrato dela feito por Julian na escola - e não no uso de LSD, como se acreditava. Os 15 principais fatos que envolvem o disco - O Sgt. Pepper´s foi o oitavo álbum da banda. - O disco foi gravado nos famosos estúdios de Abbey Road em um período de 129 dias, custando 25 mil libras (hoje, o equivalente a aproximadamente R$ 96 mil). - O Pink Floyd estava gravando Piper at the Gates of Dawn no estúdio ao lado, ao mesmo tempo. - Acredita-se que a idéia de fazer o disco como se Sgt. Pepper´s fosse uma banda de verdade tenha sido de Paul McCartney. - O álbum foi feito para ser tocado de uma vez só, do começo ao fim. - Semanas depois do lançamento do disco, Jimi Hendrix já tocava a música-título em seus shows. - Foi o primeiro álbum de rock a ganhar o Grammy de melhor disco do ano e de melhor disco contemporâneo. - A revista Rolling Stone colocou o Sgt. Pepper´s em primeiro lugar numa lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. - O design da capa foi feito por Peter Blake: uma colorida colagem de fotografias de papelão em tamanho real de pessoas famosas, incluindo Marlon Brando e Karl Marx. - A atriz Mae West inicialmente recusou aparecer na capa, mas mudou de idéia depois de receber uma carta dos Beatles. - O design original foi modificado antes do lançamento do disco, com as imagens de Jesus e de Hitler sendo retiradas da foto. - Havia rumores de que a música Lucy in the Sky with Diamonds seria uma referência à droga LSD. Lennon sempre negou isso, insistindo que a canção foi inspirada em um desenho feito por seu filho, Julian. - A letra da música Being for the Benefit of Mr. Kite foi adaptada quase que palavra por palavra de um antigo cartaz de circo, que John Lennon comprou numa loja de antiguidades. - A voz de McCartney foi acelerada na canção When I´m 64 para que tivesse um som mais original. - Com quase cinco milhões de cópias vendidas, Sgt. Pepper´s foi o álbum mais vendido na Grã-Bretanha em todos os tempos (excluindo coletâneas).