Sexy Hot terá filmes altpornô, de ex-BBB Ex-BBB é só um cartão de visitas teórico. Na prática, Mayara Medeiros, que participou da 12ª edição do reality show da Globo, vai bem de negócios, como produtora de filmes pornô no gênero alternativo, algo que se conceituou chamar de "altpornô. A Luz Vermelha Filmes, empresa da qual é sócia, acaba de ganhar um contrato com o canal adulto Sexy Hot, sintonia em pay-per-view do grupo Playboy e Globo Sat. O menu traz atores com estilo punk e gótico, Fita Safada, que remete às famosas pornochanchadas e ainda o Fetishboxxx, com cenas de experiências fetichistas. O pacote irá ao ar a partir de 2013 e, para muitos, é alvo de humor involuntário. Mayara não participa das cenas.