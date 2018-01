Sexteto do Jô vira quarteto, a partir do dia 30

HQ. Vera Holtz narra a história do café no longa de animação Café, Um Dedo de Prosa, de Maurício Squarisi. Esse é o tema da prosa com Simone Zuccolotto, do Cinejornal que vai ao ar dia 21, pelo Canal Brasil: "Adoro quadrinhos, adoro o mundo da animação".

Corre, Globo. Diante da inevitável tendência de queda de audiência da Globo, num universo de entretenimento cada vez mais fragmentado, a manutenção do ibope da Fórmula 1, no ano passado, há que ser valorizada pela casa. Assim, um programa especial abre a temporada 2015 do evento, nesta madrugada de domingo.

Corre, Globo. Galvão Bueno comanda um bate-papo após o Altas Horas, ao lado de Reginaldo Leme, Luciano Burti, Marcello Antony, Thiago Rodrigues, Raul Boesel e Bia Figueiredo, única mulher piloto de Stock Car Brasil. A transmissão vira a seguir.

Papo de surfista. O canal OFF põe sete novos programas no ar em abril. A lista inclui Vida ao Vento, que acompanha o cearense bicampeão mundial de windsurfe Marcílio Browne Neto no Circuito Mundial de Windsurfe, Aprendiz de Basejumper, em que o surfista Marcos Sifu aprende a arte de saltar, e Uma Aventura no Alasca, que explora cavernas de gelo.

Peter Jacobson, o Dr. Chris Taub da série House, dará o ar da graça no 16º episódio de Chicago P.D. O Universal mostra o capítulo aqui no dia 24, às 23h.

De tanto rechear a programação com atrações culinárias, o GNT ganhou um anunciante extra: a partir desta segunda, o canal exibe a campanha multiplataforma Tudo Pode com o Nosso Creme de Ricota, da Polenghi. É obra da agência Taterka, em parceria com o canal.

Mesmo na Record, ou talvez por isso mesmo, Xuxa não escapou das paródias do Tá no Ar, na Globo. A canção dos patinhos que foram passear ganhou nova versão, sobre trabalho escravo na China.

Gugu voltou a deixar a Record em terceiro lugar anteontem, ao perder para o SBT. No horário do programa (22h41 à 0h30), marcou 5,4 pontos de média, ante 7 do SBT e 25,5 da Globo, em São Paulo.