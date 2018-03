Sexo, mentiras e uma ordem à obstinação

Crime, o recente romance do escocês Irvine Welsh, é ao mesmo tempo uma tentativa de traçar novos caminhos e uma retomada do universo envenenado de seus livros anteriores. Os leitores reconhecerão o mundo de drogas e vícios e crime dentro do qual Welsh opera, mas estranharão a ausência do humor ferino e agressivo que energiza o melhor da prosa do autor. Os críticos, mais uma vez, se sentirão divididos, e mais bem traídos, pela forma como Welsh parece desafiar qualquer tentativa de estabelecer um escaninho capaz de classificá-lo e entendê-lo. E os escritores, principalmente aqueles que se levam a sério demais, ficarão confusos, quase constrangidos, diante da liberdade e do desprendimento que ser um escritor ruim, tão dedicadamente ruim, pode ofertar.

A literatura séria, dita séria, tende a eleger alguns assuntos, todos elevados como nobres na bolsa de valores cultural, para desenvolver e assim acaba por vaporizar de sua paleta tonalidades mais encardidas. Escritores como Welsh e Palahniuk, colocados de lado pela crítica, são tão interessantes porque em suas obras existe uma energia insolente, um descaso tão grande à busca de respeitabilidade cultural que atingem um escopo, um discurso que diz mais sobre a cultura de sua época do que seus parceiros mais celebrados. São escritores ruins porque os assuntos que elegeram - mesmo quando falam a parte considerável do universo dos leitores - estão alheios àquilo que na cultura oficial de seu tempo é elevado como tema de debate. E o mais divertido: estão se lixando para isso.

O caso Welsh: ninguém pode colocá-lo ao lado de John Banville ou Martin Amis pela exatidão de sua prosa, que é morosa e repetitiva, e muito menos elevar a estrutura formal de seus romances às vitórias estilísticas de Ian McEwan e David Mitchell, uma vez que a estrutura de seus romances é confusa e convoluta. Seus livros não são sobre terrorismo e aquecimento global e multiculturalismo e ditaduras e aporias da morte e eternidades. Seus livros são sobre o drogado da esquina que roubou para se drogar e sobre o policial corrupto que rouba desse drogado para também se drogar.

É pouco, mas é muito, porque o efeito da leitura de Welsh, principalmente do primeiro romance, Trainspotting, surpreende. Alienação, solidão, castração, impotência, revolta, alienação - Welsh traça um retrato poderoso e circular da juventude que se torna uma pária diante de um mundo promissor de possibilidades de sucesso e de prestígio que se desenha diante deles sem jamais estar realmente a seu alcance. A droga e o sexo em Welsh não são válvulas de escape; são a única forma pelo qual esses jovens, mais homens que mulheres, podem se incluir no mundo. Quando se drogam e mergulham no sexo não querem fugir e evadir, mas fazerem parte de algo especial. É por isso que a obra-prima de Welsh é o extraordinário Pornô. Os personagens de Trainspotting, todos massacrados, submetendo-se a trabalhos mal remunerados e ultrajantes, reúnem-se para uma nova empresa: uma produtora de filmes pornográficos. É uma forma de terem um lugar no mundo, ganhando dinheiro com o que entendem. No entanto, ainda assim, a empresa fracassa: eles são realistas demais. Seus filmes, brutos e crus, não são estetizados o bastante para serem tomados como... realistas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crime retoma o universo de alucinógenos e violência tão caro à obra de Welsh. Contudo, é um romance controlado tanto em suas ironias como na caracterização das personagens, que são menos grotescas, mais enraizadas. A presença do tema da pedofilia, delicadíssimo, poderia ser uma chave para uma mudança abrupta do tom, porém não é o bastante; em todos os seus livros existe a presença do hediondo - e todos eles provocavam risos. O que garante a mudança do tom em Crime é que Ray Lennox, o coração moral do romance, mesmo enfrentando problemas com cocaína e álcool, é uma figura estranha no universo de Irvine Welsh: ele é um homem bom. Tem uma noção precisa do que é certo e errado.

A trama: Lennox vai a Miami de licença para se recuperar de uma investigação recente que terminou com a prisão de um pedófilo, mas na morte da refém. Após uma noite de prazer com duas mulheres, Lennox desperta sozinho no apartamento na companhia de Tianna, a filha da prostituta, de 10 anos. Logo descobre que está no coração de uma espécie de clube de ricos dedicado à pedofilia. Pior: que esse clube está no encalço de Tianna como pagamento de um serviço. Longe da narrativa episódica e acidental tão comum em seus livros, Crime é um thriller exemplar: a narrativa, veloz, acompanha essa fuga em um universo que parece ser cúmplice desse clube. Alimentado pelo fracasso recente, que o torna obstinado, e assombrado por uma lembrança juvenil que aos poucos explica o impacto que tal mundo tem sobre ele, Lennox devasta tudo o que se coloca diante da fuga dessa Flórida perversa que persegue Tianna. Se esse universo é real ou fruto da imaginação paranoica de Lennox é uma questão de um livro que possivelmente abre uma nova fase na obra de Irvine Welsh.