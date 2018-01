Sexo e drogas embalam aniversário de Kate Moss, diz jornal

Na comemoração de seu aniversário de 34 anos, a modelo Kate Moss preparou uma festa inesquecível, segundo informou o site News of the World. Regada de champagne, cocaína e sexo, a maratona de comemoração durou cerca de 18 horas e teve como cenário uma suíte duplex no hotel Dorchester, em Londres. De acordo com informações do site americano, Kate passou boa parte do tempo num quarto com duas garotas e um homem. Enquanto os quatro protagonizavam cenas picantes, outros convidados se dividiam entre assistir a orgia ou cheirar cocaína em outro cômodo. "Eles estavam se divertindo na cama, mas aquela era a noite da Kate, e ela estava adorando a atenção dos presentes", revelou um dos convidados ao News os the World. Kate Moss Kate Moss nasceu em Londres e é uma das modelos mais conhecidas do mundo. Após escândalos que acusavam a top de consumir drogas, Moss perdeu a maioria de seus contratos com grandes empresas internacionais. A princípio, a top negou todas as acusações que foram ganhando força ao passar do tempo em, finalmente, se concretizaram quando tablóides publicaram fotos da modelo cheirando cocaína. Kate recebeu o apoio dos amigos e muitas celebridades a defenderam.