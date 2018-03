SEXO COM CONVERSA

Existem autores que não cessam de clamar por reconhecimento. O inglês Peter Yates, que morreu há exatamente um ano (em 9 de janeiro de 2011), é um deles. Rubens Ewald Filho chega a duvidar, no Dicionário de Cineastas, que o mesmo homem que fez Bullitt, com Steve McQueen, tenha trabalhado no teatro com textos de Edward Albee. Não é o único a desconfiar de que não se possa aplicar a Yates o rótulo de 'autor'. Mas ele foi, e grande. Só foi sempre difícil de enquadrar. Logo depois de mostrar McQueen naquela louca corrida pelas ruas de São Francisco - Bullitt estabeleceu um paradigma nas cenas de perseguições que todo diretor de ação se esmera em tentar superar -, o que fez o cineasta? Trancou-se num apartamento e fez John & Mary em apenas um cenário, com dois personagens.

Dustin Hoffman e Mia Farrow formam o casal que parte do relacionamento de uma noite para alguma coisa mais duradoura. Começam fazendo sexo e terminam apresentando-se - 'Eu sou John', 'Eu sou Mary'. No intervalo, e são cerca de 90 minutos - a duração total é de 92 min -, falam compulsivamente. O francês François Truffaut definia o amor como oposição entre gesto impulsivo e palavra consciente. Hoffman e Mia, passada a satisfação que o impulso proporciona, tateiam com as palavras, em busca de entendimento.

Filmes como Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, repetiram, mais tarde, a mesma ideia ou conceito. Paulo César Pereio e Sônia Braga também partem da ligação de uma noite, mas Jabor nem precisa negar que viu John & Mary. O filme dele é sobre dois personagens maduros, com histórias de vida - e frustrações amorosas - por trás deles. O de Yates é sobre uma dupla que se inicia nas artimanhas do sexo. E nisso vai toda uma diferença.

O espectador que hoje assiste a John & Mary não faz ideia do que era um filme desses em 1969. Ao longo de toda a década - os transformadores anos 1960 -, o cinema, e Hollywood, haviam passado por uma verdadeira revolução comportamental. Ela foi anunciada pelos filmes da nouvelle vague francesa, por Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg que, em Acossado, À Bout de Souffle, de Jean-Luc Godard, faziam sexo e conversavam, e depois faziam sexo de novo e conversavam mais. Na sequência vieram a pílula e a minissaia, e o cinema e os comportamentos mudaram de vez. Até Hollywood arquivou o obsoleto Código Hays, que disciplinava o uso do sexo e da violência na tela.

No começo de fevereiro, quando estrear Psicose, sobre o processo de realização da obra cult de Alfred Hitchcock, você vai ver como as coisas funcionavam no cinema norte-americano. Há toda uma negociação do mestre do suspense com a censura porque ele precisava mostrar um vaso sanitário, e isso era tão proibido em Hollywood quanto filmar um casal na cama. Psicose, o original de Hitchcock, é de 1960. John & Mary é de nove anos depois. Na França, Alain Resnais já fizera Hiroshima, Meu Amor, sobre outro casal (Eiji Okada e Emmanuelle Riva), que faz sexo e conversa durante uma noite inteira e só se apresenta na manhã seguinte - no fim do filme. E houve também A Primeira Noite de Um Homem, de Mike Nichols, com Dustin Hoffman como Benjamin Braddock, que deu voz a toda uma geração de jovens dos EUA.

Mia Farrow usa um figurino discreto, até pudico - um vestido escuro, fechado no pescoço, e com uma rendinha. Mas quando ela tira a roupa, na cama com Hoffman, Mia mostra o seio, o que também era interdito para uma estrela de Hollywood. João e Maria vão se revelando aos poucos. Depois da afinidade na cama, as palavras revelam outras afinidades. Peter Yates, até por haver trabalhado com textos de grandes autores no teatro, sabia como dirigir a dupla - e explorar a força das palavras.

Hoffman estava começando, e trilhou a carreira extraordinária que todo mundo sabe. Mia já tiveram um ano de 1968 com filmes que pertencem à história - O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, e Cerimônia Secreta, de Joseph Losey. Unira-se brevemente a Frank Sinatra e se recusara a ser a esposa 'perfeita'. Logo viria a fase Woody Allen, que terminou mal, mas enquanto estiveram juntos ele fez com ela seus melhores filmes. Peter Yates era bom ao filmar perseguições, mas era melhor ainda com diálogos, em filmes densos como O Fiel Camareiro e Os Amigos de Eddie Coyle. John & Mary é um momento importante de uma trajetória que foi rica - e que ajudou a mudar o cinema.