Pois bem, a pergunta que me fica é: por que o sexo é tão tabu? Claro, as religiões, de um modo geral, nunca foram muito fãs do sexo. Afirmam que é algo impuro, etc... Por quê? Todo mundo transa. Sua mãe transou, sua avó transou, seu tio-avô transou, você transou, o pai do papa transou, a mãe de Maomé transou.

Qual é a implicância com o sexo? Por que torná-lo algo tão proibido e errado? Como é ruim o mundo não saber lidar com uma coisa tão ordinária e tão essencial à vida. Se uma mulher transa com dois caras no mesmo dia, ela é vagabunda, piranha, p... Aliás, como bem lembrou Gregório Duvivier em sua coluna na Folha, xingamento para mulher é sempre relacionado a sexo.

Até pouco tempo atrás, dois homens se beijando, era proibido por lei. E hoje, informalmente, é quase isso. Em que interfere na sua vida com quem as pessoas transam? A monogamia é outra invenção que impede as pessoas de se relacionarem. Eu quero você infeliz 30 anos com uma pessoa, mesmo que você transe só de seis em seis meses, do que você feliz com uma pessoa e se relacionando também com quem bem entender.

Quantas coisas realmente erradas nós não fazemos à vista de todos e que não estamos nem aí? Enquanto transar for uma questão para a nossa sociedade, não teremos como evoluir. E olha que o brasileiro, em especial, é bastante sexual. Bunda é o nosso símbolo nacional depois da onça-pintada. (Hoje em dia, mais a das notas de 50 do que o bicho.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Precisamos urgentemente transar mais. Não quero dizer que deveríamos ser uma Sodoma, mas não é possível que, em 2016, uma pessoa tenha o sexo como trauma. (A não ser, é claro, que tenha acontecido algum trauma no sexo.) Sexo é, sim, uma coisa particular e íntima e não estou levantando a bandeira do sexo em praça pública nem da pornografia gratuita, mas não custa lembrar que sexo é uma coisa natural, boa, que faz bem pra todo mundo e deveria ter menos peso na moral de cada um.

Na próxima vez que você tiver vontade de transar com alguém, não pense sete vezes pra acabar dizendo “não”. Pense duas só, e pra dizer “sim”. No fim das contas, quem se deu bem foi você, que transou e não alguns idiotas que o criticam por isso, mas que queriam fazer o mesmo, se tivessem a chance.