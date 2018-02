Sex Pistols regravam em estúdio 'Anarchy in the UK' para game

A banda punk britânica Sex Pistols regravou uma de suas principais canções, Anarchy in the UK , para integrar a trilha sonora do game Guitar Hero III: Legends of rock. Segundo a revista NME, esta foi a primeira vez que o grupo se reuniu em estúdio desde 1970. Na semana passada, o Sex Pistols anunciaram que se apresentarão nos dias 8, 9 e 10 de novembro em comemoração do aniversário de 30 anos do lançamento do álbum Never Mind the Bollocks, segundo vendedores de ingresso confirmaram no último dia 21. A banda disse anteriormente que faria uma apresentação única na Brixton Academy, em Londres. A regravação foi necessária porque as versões originais foram perdidas. A reunião criou especulações sobre a possível gravação de outras canções em estúdio. Segundo o guitarrista Steve Jones, a gravação do single acabou sendo ótima. "Eu gosto de Guitar Hero porque os amigos do meus filhos gostam. E eu gosto do que as crianças gostam", disse o músico em entrevista para a revista. A banda se separou em 1978, após uma turnê desastrosa nos EUA e antes a morte do baixista Sid Vicious de overdose em Nova York.