Sex Pistols farão mais dois shows de reencontro em Londres

A banda punk britânica Sex Pistols vai fazer mais dois shows de reencontro, devido a pedidos do público, disseram vendedores de ingressos nesta sexta-feira, 21. A banda anunciou nesta semana que se reuniria para uma apresentação única na Brixton Academy, zona sul de Londres, em 8 de novembro, para comemorar o 30.º aniversário de seu álbum fundamental Never Mind the Bollocks. Nesta sexta-feira, agentes de Londres disseram que agora a banda vai estender suas apresentações no mesmo espaço para 9 e 10 de novembro também. Os ingressos para o dia 8 de novembro começaram a ser vendidos na manhã desta sexta e já estavam quase esgotados. O jornal musical britânico NME lançou uma campanha para levar a canção dos Pistols God Save the Queen para o topo das paradas quando for relançado em single de vinil, em outubro. O jornal disse que o single, banido das rádios em 1977 porque corria o risco de ofender a monarquia no ano do Jubileu da rainha, teve o primeiro lugar injustamente negado. Na quinta-feira, o vocalista dos Sex Pistols, John Lydon (antes conhecido como Johnny Rotten), 51 anos, disse que a banda The Police, dos anos 1970, que também se reuniu, é feita de "velhos cadáveres". Em entrevista à Virgin Radio, ele chamou o vocalista e baixista Sting de "Stink" (Fedor). Odiados pelo establishment, mas inspirando uma geração de adolescentes entediados nos anos 1970, os Sex Pistols abriram espaço nos livros de história cuspindo e xingando e foram a vanguarda do movimento punk rock britânico. Considera-se que Never Mind the Bollocks - Here's the Sex Pistols revolucionou a música pop. A banda se separou em 1978, após uma turnê desastrosa nos EUA e antes a morte do baixista Sid Vicious de overdose em Nova York. Os ingressos para os shows começaram a ser vendidos por 37 libras, mas agora estão custando 85 libras (US$ 170,9).