Sex Pistols anunciam apresentação única em Londres

O grupo punk britânico Sex Pistols anunciou nesta sexta-feira, 18, sua volta aos palcos para uma apresentação única, no dia 8 de novembro, na Brixton Academy de Londres. A declaração foi feita durante uma entrevista exclusiva do vocalista Johnny Rotten à revista britânica de música New Musical Express (NME). O show marcará o 30º aniversário do lançamento do álbum Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols, cuja trilha inclui clássicos como a versão ácida do hino britânico God Save The Queen, Anarchy in the UK e Pretty Vacant. O grupo não toca junto desde 2002, seis anos após o retorno da banda, vinda de um hiato de 28 anos. "Pode ser porque todos somos londrinos, mas os Sex Pistols não teriam existido sem esta velha e querida cidade de Londres", declarou Rotten (cujo nome verdadeiro é John Lydon) ao anunciar a volta do grupo no site da revista. Os quatro membros originais do grupo - Rotten, Steve Jones (guitarra), Paul Cook (bateria) e Glen Matlock (baixo) - tocarão no show. Os Sex Pistols se separaram em 1978, apenas três anos depois da formação do grupo, ícone da geração punk. O álbum Never Mind The Bollocks, que provocou muita polêmica na época do lançamento, é considerado uma peça essencial da história musical britânica. Os ingressos estarão à venda a partir de 21 de setembro. Com agências internacionais