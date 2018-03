´Sex and the City´ mais perto de chegar às telas do cinema

Após o sucesso da série de televisão Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon se preparam para invadir as telas de cinema. Depois de muita enrolação, a HBO, responsável pelo seriado, e a produtora New Line Cinema, finalmente avançam nas negociações, de acordo com a revista Variety. A New Line Cinema deve financiar e distribuir o longa-metragem, diz a publicação. As atrizes vão assumir os mesmos papéis que fazem na série e a direção ficará a cargo do roteirista, Michael Patrick King, que deve cuidar da produção ao lado da atriz Sarah Jessica Parker e de John Melfi e Darren Star. Sex and the City, inspirada no livro homônimo de Candace Bushnell, mostra a vida de quatro amigas nova-iorquinas - Sarah Jessica Parker (Carrie), Kim Cattrall (Samantha), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda) - solteiras e bem resolvidas, com foco nos dilemas da narradora da série, a jornalista Carrie. As negociações em andamento devem animar os fãs do seriado, que desde o fim da sexta e última temporada, em 2004, pedem para que a vida das quatro amigas seja levada às telonas. O filme quase saiu há dois anos, mas a atriz Kim Cattrall teria voltado atrás na época. Segundo a Variety, ela queria controlar mais o roteiro e obter um salário similar ao de Sarah Jessica, que seria mais bem paga por conta de seu envolvimento com a produção do longa.