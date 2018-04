Seu Jorge mostra novas e antigas canções em SP Dono de uma marca musical própria, Seu Jorge decidiu transformar seu CD mais recente, "América Brasil", em DVD e vem ao Citibank Hall, em São Paulo, para mostrar seu trabalho em três apresentações neste final de semana. No repertório, músicas consagradas como "Carolina", "Mina do Condomínio", "Burguesinha" e "Tive Razão" dividem espaço com o lado menos famoso e romântico do cantor, com as canções "Seu Olhar" e "Cuidar de mim". Seu Jorge também incluirá na lista a nova "Pessoal Particular", sobre um romance inacabado, de percussão bem marcada.