Seu Jorge é confirmado no Black na cena A assessoria de imprensa do Black na Cena, festival de música que ocorrerá em São Paulo a partir do dia 22 de julho, confirmou a presença do artista Seu Jorge e da banda Farufyno, concluindo todas as atrações do primeiro dia do evento. A abertura do festival contará com as apresentações do pai do v-funk George Clinton, Sandra de Sá, O Baile do Simonal e Tony Tornado.