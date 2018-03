Setor literário denuncia MinC Foi protocolado anteontem no Gabinete da Presidência da República uma Carta Aberta à Presidente Dilma Roussef denunciando desvios no Setor do Livro, Leitura e Literatura do Ministério da Cultura (MinC) e Fundação Biblioteca Nacional. O documento (protocolo número 00001.002256/2012-93) foi assinado por 9 dos 15 membros titulares do Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura (que representa as cadeias criativas, mediadora e produtiva) e por mais 3 suplentes. A carta compara investimentos realizados no setor entre 2010 e 2011 e afirma que estruturas importantes foram desmontadas pela atual gestão do MinC.