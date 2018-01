Seth Meyers vai apresentar o Globo de Ouro em 2018

Seth Meyers é o novo apresentador da 75ª edição do Globo de Ouro. A cerimônia de premiação será realizada no dia 7 de janeiro de 2018 em Los Angeles. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira, 23, pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, responsável pela premiação. Seth Meyers vai substituir Jimmy Fallon.

+++ Donald Trump responde ao discurso de Meryl Streep

O comediante norte-americano tem uma longa experiência no programa de humor Saturday Night Live. Atualmente ele apresenta o Late Night With Seth Meyers na NBC. A lista de indicados para o globo de Ouro deste ano será divulgada no dia 11 de dezembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Globo de Ouro já não é termômetro para o Oscar, mas diverte