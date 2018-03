Seth Macfarlane nos Simpsons O criador de Family Guy, Seth MacFarlane, já tem três séries de sucesso na TV, um filme de comédia atrevido e é cotado para apresentar a cerimônia do Oscar em fevereiro. Agora, o comediante, ator, escritor e diretor pode adicionar mais um ponto ao seu currículo: vai emprestar sua voz em um dos capítulos da 25.ª temporada dos Simpsons. No episódio, que deve ir ao ar no segundo semestre de 2013, MacFarlane interpretará um homem casado que vai atrás de Marge após os dois se conhecerem pela internet. O convite veio após MacFarlane receber Dan Castellaneta, voz de Homer, num episódio recente de Family Guy. / REUTERS