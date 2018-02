'Sete Vidas' terá cenas em locais reais

Patrícia Abravanel, que saiu em licença-maternidade no ano passado, retoma as gravações do Máquina da Fama, do SBT, em fevereiro. Já o pai dela, Silvio Santos, deixou programas gravados até março.

As entrevistas do Estrelas em Fernando de Noronha têm despertado a vontade do público de conhecer o arquipélago. Segundo a ouvidoria da administração local, foi a maior repercussão registrada positiva até então.

Angélica recebe na edição do Estrelas de hoje, às 14 horas, na Globo, Susana Vieira. Se fosse um bicho, a atriz contou que gostaria de ser um golfinho. "A gente é exibido, né?"

Uma experiência exótica é o tema de A Transição, que o Canal Brasil exibe na próxima quinta, às 22h horas. O documentário dirigido por Juliano Grafite mostra as impressões de cinco pessoas que passaram 21 dias sem comida, alimentando-se apenas de luz.

Por falar no Canal Brasil, já está em fase de gravação a décima temporada do Zoombido, de Paulinho Moska, que só estreia em julho. Uma das convidadas é a paraense Lia Sophia, que emplacou músicas na trilha de Império e Alto Astral.

O ano virou, mas SBT e Record seguem obcecados pelo segundo lugar no ranking das emissoras. O canal de Edir Macedo comemorou um balanço anual de 2014, em que o Domingo Espetacular teve média de 11 pontos no Ibope em seu horário, contra 9 de Silvio Santos.

Para animar a vida dos geeks da Campus Party, que acontece em SP em fevereiro, a Globo News e Globo farão uma competição via Twitter em que os vencedores ganharão chocolate e energético.

Regina Duarte gravou depoimento para Eva Wilma no Persona em Foco, novo programa da TV Cultura.

Acorde final

O diretor Luiz Gleiser orienta o cantor Márcio Victor, líder da banda Psirico, que estará à frente do último Sai do Chão desta temporada, amanhã, às 14h10, na Globo. O clima do programa será de pré-carnaval, com mistura de reggae da banda convidada Onze:20./JOÃO FERNANDO