Sete festivais de inverno para curtir o frio em SP

Com a chegada do inverno, algumas das principais cidades turísticas de São Paulo apresentam festivais típicos. Com atrações musicais, as programações incluem shows de artistas renomados, orquestras e workshops.

O "É Grátis" separou sete deles para esquentar a estação mais fria do ano:

14º Festival de Inverno de Paranapiacaba

Entre as atrações estão Nuno Mindelis, Simoninha e Mariana Aydar. Também serão expostas intervenções artísticas nas principais ruas. A programação começa no dia 19 e se estenderá nos dias 20, 26 e 27 de julho, sempre a partir das 12h. As atividades do Sesc ficarão abrigadas no Clube União Lyra-Serrano, incluindo um especial sobre o centenário do nascimento do cantor Dorival Caymmi. O grupo Polvos Poéticos contará lendas de Paranapiacaba para os visitantes e novos nomes da música do Grande ABC também vão se apresentar em outros pontos da região.

45º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão

Com a música clássica como o grande destaque, o festival acontece entre os dias 5 de julho e 3 de agosto. Entre atividades pagas e de graça, destaque para a Orquestra da Polícia Militar, o Coro Infantil da Osesp e a Orquestra do Conservatório de Tatuí. No total, serão 27 concertos de bandas sinfônicas, com os principais grupos brasileiros e nomes internacionais. As atividades vão ocorrer no Auditório Cláudio Santoro, on Espaço Cultural Dr. Além, na Praça do Capivari, entre outros.

9º Festival de Inverno de Boituva

O destaque deste ano será a abertura com a Orquestra Bachiana Filarmônica do Sesi, com o maestro João Carlos Martins. As apresentações vão acontecer todas as noites, com oficinas de música e barracas com comidas típicas. O festival acontecerá entre os dias 16 e 20 de julho. No último dia do evento, será servido no almoço o tradicional macarrão com bracholas, com renda beneficente.

21ª Temporada de Inverno Acordes na Serra de Cunha

Separando as semanas do festival por gêneros musicais, Cunha celebra seu festival de inverno com shows, simpósios e corais. A primeira semana é dedicada ao rock clássico e conta com tributos aos grupos Pink Floyd e Queen. O destaque da segunda semana será o show da banda mineira 14 Bis. Todas as apresentações serão realizadas na Praça da Igreja Matriz.

Temporada de inverno de Santo Antônio do Pinhal

A cidade preparou três eventos para o mês de julho. Uma feira de artesanato, a festa da orquídea e um festival de música com muito MPB e Blues. Os dois primeiros acontecem entre 5 e 27 de julho. Os shows estão previstos para todos os fins de semana do mês.

Festival de Inverno de Serra Negra

Com a música mais uma vez como destaque, estão confirmados shows de Sampa Crew, Negritude Jr. e Adriano Grinenberg. Ao longo do evento tambem serão apresentados workshops, peças de teatro, stand-ups e mais de 300 manifestações de cultura.

Festival de Inverno de Águas de Lindoia

Com um misto de cultura, esporte e turismo, serão exibidos shows de mágica cômica, teatro de fantoches, transmissão dos principais jogos das fases finais da Copa do Mundo em um telão e uma apresentação de Mariano, da antiga dupla João Mineiro e Marciano, na Praça Adhemar de Barros. A programação de Águas de Lindoia começou no dia 7 de junho e vai até o dia 21 de agosto.

