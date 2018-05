Sete dias de música em Tatuí por apenas R$ 20

Quem não fizer a inscrição, terá que pagar R$ 10 por dia para participar de alguma das atividades. Com a inscrição, o participante ganhará um crachá que dará passe livre a shows e palestras com músicos que deixaram sua marca em grande parte da música produzida no País nos últimos 40 anos, como Nenê, que já foi baterista da Elis Regina e Milton Nascimento; Vinícius Dorin, que já tocou com Simone, Gal Costa e Hermeto Pascoal. E novas feras como Rodrigo Morte, que já arranjou encrencas para a Jazz Sinfônica, Daniela Mercury, Paulinho da Viola, Ed Mota, Arnaldo Antunes, Maria Rita e Leo Gandelman, entre outros; Thiago do Espírito Santos, filho do multiinstrumentista Arismar do Espírito Santo com a pianista Silvia Góes; e Irio Junior, jovem pianista que tem surpreendido público e companheiros de palco.

Além de aceitar amadores e estudantes, o Festival também selecionará 45 estudantes bolsistas que terão aulas intensivas ao longo do festival e formarão cinco big band em uma semana, com apresentações previstas para o fim do evento, no dia 9. Serão aceitos cinco candidatos para arranjo, piano, bateria, guitarra, baixo elétrico, percussão, trompete, trombone, saxofone (sendo 2 alto, 2 tenores e 1 barítono). Os interessados de todo o País devem, além de pagar os R$ 20 da inscrição, enviar arranjo escrito ou música de livre escolha gravada em CD para o Conservatório.

Brasil de todos os ritmos - Os 45 bolsistas selecionados não recebem ajuda financeira, mas terão direito à alimentação, estadia e transporte do alojamento ao local do evento. "Hoje certamente podemos falar da música instrumental, a música improvisada, produzida no Brasil, com letras maiúsculas", escreve no site do Conservatório Érica Masson, coordenadora do Curso de MPB&Jazz do Conservatório de Tatuí e coordenadora do Painel Instrumental.

"Uma coisa é certa: aquilo que percebemos como música instrumental não pode ser reduzida a apenas uma linha estética, mas de um estilo plural e mutável. Talvez a sua característica resida na riqueza extraordinária da matriz rítmica. Só o território brasileiro pulsa de norte a sul numa miríade de ritmos diferentes. Para mencionar apenas alguns, não necessariamente em ordem de importância: o frevo, o maracatu, o maxixe, o xote, o baião, o coco, o martelo, a embolada, a moda, o samba, a bossa nova, a seresta, a rancheira, o batuque. Em outras palavras, poderíamos dizer que não temos um swing apenas, temos muitos."

Interessados em concorrer às vagas de bolsistas ou se inscrever como participantes têm três opções: pessoalmente, via internet ou postagem pelos Correios. Para se inscrever pela internet basta acessar o site www.conservatoriodetatui.org.br/painelinstrumental e preencher ficha de inscrição, anexando o comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 e, para candidatos à vagas de bolsistas, enviando arquivos obrigatórios. Também é possível, após efetuar o depósito bancário, se inscrever pessoalmente à rua São Bento, 415, (Tatuí-SP) ou fazer o download da ficha de inscrição no site e enviar o material pelos Correios.

Programação*

03/07

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Orquestra Sinfônica & Big Band do Conservatório de Tatuí

Apresentam "Ellington e Strayhorn em Concerto"

Celso Veagnoli, coordenação da Big Band

João Maurício Galindo, regente

04/07

6h00 - Salão Villa-Lobos

Workshop - Piano Contemporâneo

Irio Jr.

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Big Band do Conservatório de Tatuí convida Vinicius Dorin

Celso Veagnoli, coordenação da Big Band

05/07

16h00 - Salão Villa-Lobos

Workshop Nenê

05/07

16h00 - Sala de MPB

Workshop "O Choro Brasileiro e o Ragtime Americano: história, similaridades e influências"

Palestrante: Daniel Dalarossa (Fundador e Presidente da Global Choro Music)

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí

Alexandre Bauab Jr., coordenação

06/07

16h00 - Salão Villa-Lobos

Workshop com Vinicius Dorin

16h00 - Sala MPB

Workshop "Arranjo - Procedimentos, Técnicas e Aplicações" com Rodrigo Morte

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Thiago do Espirito Santo e Outside Big Band

Thiago do Espirito Santo, Baixo e Guitarra

Erica Masson, coordenação e regência

07/07

16h00 - Salão Villa-Lobos

Workshop com Thiago do Espirito Santo

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Jazz Combo do Conservatório de Tatuí & Edmundo Villani-Côrtes

08/07

14h00 - Teatro Procópio Ferreira

Apresentação dos Alunos e Professores do Painel Instrumental

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Rafael de Lima Quarteto apresenta "Transfigurações Brasileiras" (ProAc)

Rafael de Lima, composições, direção e saxofone

Zé Alexandre Carvalho, contrabaixo

Eloá Gonçalves, piano

Fábio Augustinis, bateria

09/07

20h30 - Teatro Procópio Ferreira

Trio Corrente - Lançamento do CD Corrente Vol. 2

Fabio Torres, piano

Edu Ribeiro, bateria

Paulo Paulelli, baixo

* Não inclui as atrações previstas para o Foyer Mario Covas. Para conhecer a programação completa entre no http://www.conservatoriodetatui.org.br/painelinstrumental/programacao.php