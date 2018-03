Sessão-debate de 'Família Vende Tudo' Família Vende Tudo, de Alain Fresnot, tem sessão especial hoje, no Cine Sabesp (R. Fradique Coutinho, 361), às 20 h. Após a sessão, haverá debate com a presença do diretor, de Hector Babenco, de um estudante de cinema e dos jornalistas do Estado Flavia Guerra e Luiz Carlos Merten, que mediará o debate. O longa tem no elenco Lima Duarte, Vera Holtz, Caco Ciocler, Marisol Ribeiro, Luana Piovani e conta a história de uma família que tem a ideia de fazer com que a filha Lindinha (Marisol) engravide do famoso cantor Ivan Cláudio (Ciocler). O evento faz parte das atividades da Apaci (Associação Paulista de Cineastas) e tem ingressos de R$ 3 a R$ 6.