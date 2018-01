'Sessão de Terapia' lidera ranking no Muu Nascido em agosto de 2011, o Muu, plataforma de Vídeo sob demanda da Globosat via streaming, registrou 327% de crescimento em 2012. Acessado por assinantes dos canais da marca, o serviço apontou a série Sessão de Terapia, do GNT, como o programa mais visto do ano, seguido por Spartacus (Globosat HD), 220 Volts e Cilada (Multishow), Marília Gabriela Entrevista (GNT), Mansão dos Desejos (GNT), Nalu Pelo Mundo (Multishow) e Larica Total (Canal Brasil). Entre os filmes, o campeão é O Sobrevivente, seguido por Em Boa Companhia, Monster e Quem Quer Ser Um Milionário?. No saldo do ano, o Muu cresceu 55% ao mês entre smartphones e androids, mais do que entre iPhones e iPads (22%).