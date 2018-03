Sessão de Terapia dobrou ibope do GNT Bem executada, a versão brasileira da série Sessão de Terapia inflou em 109% a audiência do canal GNT na faixa horária de sua exibição (de segunda a sexta, das 22h30 às 23h). O resultado é fruto da comparação dos números do Ibope aferidos durante sua apresentação com os índices do mesmo horário nos dois meses anteriores à estreia no canal. Produção da Moonshot com direção de Selton Mello, a adaptação da série israelense Be Tipul ganhará uma segunda temporada em 2013, com previsão de ir ao ar no segundo semestre. O psiquiatra, na pele de Zecarlos Machado, é a única certeza no elenco, já que os pacientes podem e devem ser outros tipos, com outros dramas.