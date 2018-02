'Sessão de Terapia' aborda trauma policial Original de Israel, a série vista aqui pela HBO como In Treatment, ou Em Terapia, terá sua versão brasileira batizada como Sessão de Terapia, pelo canal GNT. Na produção brasileira, obra da Moonshot Pictures, com direção de Selton Mello, o roteiro será adaptado à realidade e cultura locais. Breno, por exemplo, personagem que no original era um soldado israelense que soltava uma bomba em Gaza, aqui será transformado em ex-policial, responsável por ter atingido uma criança durante uma operação em São Paulo. A estreia está marcada para 1º de outubro, com exibição diária, em 45 episódios, às 22h30. O elenco é encabeçado por Zé Carlos Machado, o psiquiatra da história.