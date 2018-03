Sessão de fotos de Britney Spears termina em escândalo

Ela já demitiu seus funcionários, brigou com a mãe e mergulhou no mar de lingerie. Agora, a tentativa de Britney Spears de retomar o rumo da carreira, com uma sessão de fotos para uma revista de celebridades, também deu errado e se transformou em mais um escândalo. A revista OK! disse na quarta-feira, 25, que a entrevista e a sessão de fotos com a cantora de 25 anos virou um dia "doloroso", com vestidos caros arruinados, cocô de cachorro e comportamento instável. "O que vimos foi uma jovem que precisa desesperadamente de ajuda. E o triste é que ela se cercou de gente que finge que não há nada de errado acontecendo", disse a OK! na reportagem que chega às bancas na sexta-feira. A entrevista, numa casa em Hollywood Hills, aconteceu na semana passada e tinha sido um pedido de Britney para acabar com as fofocas sobre ela, que só este ano raspou a cabeça, internou-se em uma clínica de reabilitação e negociou o divórcio com o dançarino Kevin Federline, com quem tem dois filhos. Ela pretende relançar sua carreira musical. O que aconteceu, porém, foi que ela deixou seu cachorrinho fazer cocô num vestido Zac Posen de US$ 6.700, limpou as mãos engorduradas num vestido Alisha Levine de seda cor-de-rosa, foi ao banheiro várias vezes sem fechar a porta e foi embora depois de quatro sessões de fotos preliminares, ainda usando mais de US$ 14 mil em roupas que haviam sido pego emprestadas pela revista, afirmou a OK!. Para piorar, as fotos ficaram tão ruins que a OK! disse que elas são impublicáveis. "Uma equipe chocada, que tinha se desdobrado para acatar as exigências de Britney, arrumou suas coisas e saiu sem nada na mão, apenas lembranças amargas de uma jovem que estava tão ansiosa para contar ao mundo a verdade sobre si mesma", disse a OK!. O fracasso da reportagem é só mais um entre os vários comportamentos estranhos da estrela, que há oito anos foi chamada de a sucessora de Madonna e virou um fenômeno pop com os hits Oops! I Did it Again e Baby One More Time. Na semana passada, Britney foi flagrada mergulhando de improviso, de lingerie, perto de Malibu. Também surgiram informações de que ela havia se candidatado a um emprego de garçonete em um bar de Hollywood. Britney despediu seu empresário e seu relações públicas este ano, e sua tentativa de reaparecer em shows, em maio, com rápidas performances em clubes californianos, foi ridicularizada, pois ela estaria apenas dublando.