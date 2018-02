Sesi-SP estreia série 'Bachiana Filarmônica' amanhã

Leonardo Martinelli nasceu em São Paulo, onde é professor da Escola Municipal de Música e já teve obras interpretadas por conjuntos como a Orquestra Experimental de Repertório e o PIAP. Conta que não vem de uma família musical. Os pais são professores de História, mas a avó materna "arranhava um piano". Foi assim que, aos 9 anos, começou a se interessar pela música - e os estudos formais do instrumento já abriam espaço para o espírito do compositor. "Para mim foi muito natural brincar de criar música ao mesmo tempo que me dedicava à construção de um repertório ao piano. Só quando entrei na faculdade, na Unesp, optei exclusivamente pela composição", diz.

Ao longo do ano passado, ele estreou uma série de obras de câmara, escritas para diversas formações - Amor Nunca Diálogo, por exemplo, unia trompete e marimba, enquanto O Fio das Miçangas era dedicado ao trio formado por piano, violino e violoncelo. Agora, ele volta à escrita orquestral. Em que medida seu processo criativo é pautado pela forma? "Existe um ?fio das miçangas? que une os diferentes tipos de formações que utilizo em minhas peças", explica. "Mas é inegável que diante do imenso arsenal de timbres que uma orquestra proporciona, o processo criativo torna-se mais complexo. A orquestra é um organismo vivo, cujo funcionamento é baseado em uma série de leis e hábitos artísticos e sociais, e é extremamente desafiador propor novas sonoridades e ideias musicais a partir da lógica toda peculiar da orquestração. Na música contemporânea virou senso comum que o caminho da criação parte da implosão dos modelos, formas e processos. Eu gosto de atuar dentro dos limites de uma determinada formação e propor algo novo ou diferente a partir de sua lógica interna, para somente então extrapolar suas fronteiras, sempre de dentro para fora."

O catálogo de obras de Martinelli revela não apenas uma multiplicidade formal. Sua inspiração também assume diversos caminhos. "Em meus primeiros anos como compositor, minhas peças tinham uma conotação um tanto abstrata. Os próprios títulos refletiam isso: Trio, Peça para Piano, Abertura Orquestral", conta. O tempo, no entanto, fez surgir obras como Junitaki, octeto de sopros inspirado em texto de Haruki Murakami, ou o quarteto de cordas Dois Irmãos, a partir do romance de Milton Hatoum. "Passei a permitir que minha condição de leitor e fruidor de outras artes se infiltrasse em meu processo criativo: por um lado, na hora de escrever, estou em diálogo com a escrita de outros compositores do presente e do passado; por outro, a fascinação que outras artes exercem são extrapoladas em forma de música."

BACHIANA SESI-SP - Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Santa Cecília, 3367-9500. Amanhã, 21h. R$ 10 a R$ 20

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.