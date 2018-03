A História de Muitos Amores. Temporada: do dia 13 deste mês ao dia 29 de novembro, de quinta-feira a sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Teatro do Sesi (Av. Paulista, 1313 - Metrô Trianon-Masp). Entrada franca às quinta e sextas-feiras e R$ 10 e R$ 5 (meia) aos sábados e domingos. Nos dias gratuitos, a distribuição dos ingressos começa a partir da abertura da bilheteria no mesmo dia do evento.