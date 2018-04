Sesc-SP faz bate-papo com diretor francês de animação O Sesc São Paulo realiza hoje um bate-papo com francês Michel Ocelot, diretor de filmes de animação como ''Kirikou e a Feiticeira'' (1998), ''Kirikou e os Animais Selvagens'' (2005), ''Azur & Asmar'' (2006). O evento faz parte do projeto Caravana de Autores e, como parte das comemorações do ano da França no Brasil, traz ao Sesc destacados escritores da língua francesa. O bate-papo acontece no Sesc Pompeia.