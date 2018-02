Sesc recebe Bienal de Música Eletroacústica O Sesc Consolação realiza, a partir desta terça-feira, a 9.ª Bienal Internacional da Música Eletroacústica. São ao todo 12 concertos, com 61 obras históricas eletroacústicas, das décadas de 1960, 1990 e 2000, de todo o mundo. Entre elas, obras para piano e eletrônica com o pianista Horácio Gouveia, obras mistas com solistas da Camerata Aberta, com o Percorso Ensemble, sob regência de Ricardo Bolgna, efemérides e homenagens a personagens da cena eletroacústica (Flo Menezes, François Bayle, Francis Dhomont). De terça a quinta-feira, no Teatro Anchieta do Sesc Consolação, na Rua Dr. Vila Nova, 245. Informações pelo telefone (11) 3234-3000.