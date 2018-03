Sesc premia escritores A gaúcha Luisa Geisler, vencedora do Prêmio Sesc de Literatura 201o/2011 na categoria contos, ganhou mais uma vez - agora, com seu romance Quiçá. O paulista Rafael Gallo foi premiado pelo livro de contos Réveillon e Outros Dias. Como prêmio, os dois terão os livros editados pela Record em julho e excursionarão pelo País para conversar sobre literatura nas diversas unidades do Sesc. Na edição 2011/2012, foram inscritos 953 originais - 523 coletâneas de contos e 430 romances. O prêmio é dedicado a escritores estreantes e já revelou nomes como André de Leones, Lucia Bettencourt, Wesley Peres e Marco Aurélio Cremasco.