Sesc Pinheiros promove 'Teatro Para Bebês' em SP O Grupo Sobrevento, reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas brasileiros em Teatro de Animação, ousa mais uma vez. Agora, a aposta é desenvolver espetáculos para um público que ainda está começando a ter alguma percepção do mundo. Não entendeu? Pois bem, a gente explica. A partir de amanhã, o Sesc Pinheiros, em São Paulo, passa a receber o projeto ?Teatro para Bebês?. São espetáculos que miram um público de 0 a 3 anos - antes restrito às salas, até mesmo de peças infantis, onde a recomendação geralmente é acima dos três anos. A proposta tem como convidados os espanhóis do ?La Casa Incierta?, considerados pioneiros no desenvolvimento de espetáculos para esta faixa etária. Para o primeiro final de semana, de 10 a 12 de agosto, eles apresentam ?A Geometria dos Sonhos?. A próxima peça é ?Pupila D´água?, que será mostrada entre os dias 17 e 19 deste mês. Serão duas sessões às sextas e três sessões, cada, no sábado e no domingo. As peças do ?La Casa Incierta? se caracterizam por aspectos ?multi-sensoriais?, onde o que se busca é estabelecer uma linguagem inovadora entre o ator e a criança, em que a percepção é ativada por movimentos sutis, porém fortes, por sons e pela interpretação da atriz brasiliense, integrante da trupe espanhola, Clarice Cardell. O projeto ?Teatro para Bebês? também inclui uma oficina de três dias, indicada para atores, sobre ?A poética cênica no jardim da primeira infância?, com o diretor do ?La Casa Incierta?, Carlos Laredo. Abrange ainda uma palestra com o tema ?A arte e a primeira infância?, destinada a educadores e interessados no assunto. O grupo ?La Casa Incierta? desenvolve este projeto há 20 anos, com pesquisas na Espanha a respeito de Arte para Bebês. Desde 2005, o Grupo Sobrevento e a companhia espanhola vem se reunindo para discutir e trabalhar a idéia da Arte Contemporânea para Crianças. Aos poucos surgiu a intenção de realizar um Primeiro Festival de Teatro para Bebês no Brasil, que expusesse diferentes formas de expressão artística contemporâneas destinada ao público de até três anos de idade. Assim, nasceu a proposta deste evento, que começa de forma embrionária nesta sexta, mas que pretende consolidar vôos mais altos. Teatro para Bebês. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195. A partir de 10 de agosto. Sexta, às 14h30 e às 15h30. Sábado e domingo, às 14h, 15h30 e 17h. Ingressos: grátis (retirar com 1 hora de antecedência). Informações: (11) 3095-9400.