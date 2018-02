Sesc leva música clássica a igrejas na hora do almoço

Com a ideia de levar música clássica e popular a igrejas na hora do almoço, o programa começou em março e segue até 31 de julho. Foram escolhidas como palco as seis igrejas de maior importância histórica do centro da capital - cinco delas são construções tombadas. "A Igreja Santo Antônio do Pari é a exceção. Nós a incluímos para que sediasse a apresentação do coro da Osesp, uma vez que as igrejas mais antigas são pequenas e não comportariam os artistas e o público", explicou Priscila Rahal Gutierrez, coordenadora de Programação Musical do Sesc. Ela explicou que o projeto busca combinar os traços mais marcantes de cada espaço com o que será exibido ali. "Tentamos aliar o repertório à história da Igreja e à sua acústica", disse. A meta é incorporar as apresentações ao calendário permanente do Sesc.

A plateia aplaudiu de pé no final. "Em um ambiente desses, você tem uma atmosfera de paz. Dá vontade de ficar mais tempo", disse o autônomo Aparecido Henrique da Silva, de 52 anos.

PÚBLICO

A maestrina Naomi Munakata, de 55, disse que a escolha do programa foi feita pensando justamente na diversidade do público. "A ideia é fazer com que as pessoas que não estão habituadas a ir à Sala São Paulo conheçam nosso repertório", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PROGRAMAÇÃO

- 26 de junho, às 13h

Guilherme de Camargo (alaúde, teorba e guitarra barroca). Na Igreja São Gonçalo (Praça Doutor João Mendes, 108, Sé).

- 17 de julho, às 13h

Duo Jordi Quelart e Karin Uzun (canto e piano). Na Paróquia São Francisco de Assis (Largo São Francisco, 133, Sé).

- 31 de julho, às 12h

Trio Canzona (flauta, cravo e fagote). Igreja Nossa Senhora da Boa Morte (Rua do Carmo, 202, Sé).