Sesc lança DVD sobre história do piano com recital

Ao longo do ano passado, quatro concertos no Sesc esmiuçaram a trajetória do piano. Rozana Lanzelotte se apresentou com o cravo e o forte-piano; Eduardo Monteiro tocou Haydn, Mozart e Beethoven; Maria José Carrasqueira fez Chopin dialogar com Ernesto Nazareth; e André Mehmari flertou com a música contemporânea de John Cage, Keith Jarret e Egberto Gismonti.

O áudio desses concertos faz parte do DVD, que tem ainda um documentário filmado por Marcelo Machado e um livro de 80 páginas com a história do instrumento, escrito pelo jornalista e crítico musical João Marcos Coelho, que assina também o roteiro e a apresentação do documentário. O projeto gráfico é de João Batista da Costa Aguiar.

"A ideia do DVD, e a proposta de uni-lo a um livro, é oferecer um panorama bastante completo da história do piano, sendo mesmo uma introdução àqueles que buscam mais informações sobre o instrumento e sobre música em geral", diz Coelho. "Mantivemos em todas as etapas do trabalho a preocupação pedagógica, pensando nesse trabalho como o início de uma série."

No recital de lançamento, amanhã, André Mehmari vai tocar peças de Bach, John Cage, temas de Pixinguinha, Keith Jarrett, Egberto Gismonti, Nelson Cavaquinho e composições próprias. Já Eduardo Monteiro fará um panorama a partir das obras para piano de Haydn e Mozart, passando por Beethoven e pelas peças de compositores românticos do século 19, como Chopin, Schumann e Brahms. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Piano - Uma História de 300 Anos. Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141). Telefone (011) 5080-3000. Amanhã, às 21 horas. R$ 24.