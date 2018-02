Sesc discute obra de Caravaggio O longa-metragem Caravaggio (2007) abre hoje, às 11 horas, a programação que o Cinesesc (Rua Augusta, 2.075, telefone 3087-0500) organiza sobre a obra do pintor italiano. Dirigido por Angelo Longoni e premiado em dois festivais, o telefilme de 180 minutos é uma biografia com a carreira tumultuada de Michelangelo Merisi, considerado um dos grandes artistas europeus de estilo barroco do século 17. Após a exibição, o professor, designer e artista visual Wladimir Wagner faz uma aula aberta sobre a produção e a importância histórica de Caravaggio. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início.