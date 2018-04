Sesc de SP traz novo trabalho do baterista Edu Ribeiro O Sesc Santana apresenta, nesta quinta-feira, show do novo trabalho do baterista e compositor Edu Ribeiro "Já Tô Te Esperando", dentro do projeto Instrumental Santana. Segundo informações do Sesc, o show conta ainda com a participação dos instrumentistas Chico Pinheiro (guitarra), Toninho Ferragutti (acordeom), Paulo Paulelli (contrabaixo) e Daniel D''Alcântara (trompete).