Sesc Consolação terá leitura de 'Fuente Ovejuna' "Fuente Ovejuna", texto épico de Lope de Vega, dirigido pelo ator Joca Andreazza, será a última leitura do ano no Sesc Consolação - Teatro Anchieta como parte do ciclo 7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores. O evento ocorrerá nesta terça-feira, às 19h30, e terá participação dos atores Mika Lins, Claudinei Brandão, Clóvis Gonçalves, Dani Di Donato, Eduardo Estrela, Fábio Espósito, Juliano Barone, Maíra Dvorek, Marcelo Góes, Nicolas Trevijano, Pascoal da Conceição e de Andreazza, além da Banda Urbana Arruda Brasil, formada por dez músicos. A entrada para a leitura de "Fuente Ovejuna" no Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000) é gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.